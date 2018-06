El vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos ni siquiera es profesor titular

8 min

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de actualidad en los últimos tiempos por las irregularidades de algunos de sus títulos académicos, cuenta entre su equipo directivo con un vicerrector ilegal, Luis Miguel Doncel, responsable de profesorado e investigación. Doncel obtuvo su primera plaza de profesor en 2012, cuando el rector de la URJC era Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional.

González-Trevijano hizo caso omiso de la Ley 2/2012 de Presupuestos del Estado y del Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre sobre medidas presupuestarias de la Jefatura del Estado por los que, entre otras medidas, se congelaba el empleo público, y convocó 21 plazas de profesor titular de universidad y cuatro plazas de catedrático, tal y como aparece en el BOE del 4 de junio de 2012. Una de estas plazas fue posteriormente adjudicada a Luis Miguel Doncel.

Paralización de convocatorias

El Real Decreto-Ley 20/2011, en su artículo 3.1 de empleo público, fijaba que a lo largo de 2012 no se procedería a la incorporación de nuevo personal, limitando la tasa de reposición al 10% de las bajas producidas entre los funcionarios. Varias universidades intentaron sacar una serie de plazas in extremis con el objeto de intentar también eludir la mencionada ley. Pero el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas, formuló los requerimientos oportunos para que se paralizasen las convocatorias.

La mayoría de las universidades acataron el requerimiento y suspendieron la oferta de plazas, la Universidad Rey Juan Carlos entre ellas. Al poco tiempo, sin embargo, en fecha 1 de marzo de 2013 el rector González-Trevijano decidió levantar la suspensión y seguir adelante con la convocatoria.

En virtud de esa convocatoria se nombró profesor titular a Luis Miguel Doncel, concretamente el 20 de marzo de 2013 (BOE 29 de marzo de 2013).

Finalmente, el 22 de enero de 2014, Doncel fue designado miembro del consejo de gobierno siendo rector Fernando Suárez Bilbao. Este nombramiento no hubiera podido producirse de no figurar previamente como profesor titular.

Sentencia condenatoria del TSJM

El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, interpuso recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se iba nombrando a los titulares de las plazas convocadas contra lo legalmente previsto en cuanto a la congelación de la oferta de empleo público.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó las correspondientes sentencias anulando, una a una, las plazas impugnadas por haber sido convocadas de forma irregular.

Entre ellas figuraba la del actual vicerrector de profesorado, Luis Miguel Doncel Pedrera, que a día de hoy sigue desempeñando su cargo a pesar de no reunir los requisitos para el cargo, dado que dejó de ser profesor titular con fecha de efectos desde mismo día de su nombramiento por imperativo de la propia sentencia firme que declara la nulidad radical de su nombramiento. El cargo incluyó también durante un tiempo el vicerrectorado de investigación, que le llevó a firmar resoluciones de importante calado --incluyendo algunas que implican el acceso al reparto de fondos destinados a investigación--.

Su continuidad en el cargo en el ínterin entre la primera sentencia del TSJM y una segunda sentencia firme del Supremo responde al hecho de que habiendo recurrido los afectados en casación ante el Tribunal Supremo, la universidad decidió no ejecutar voluntariamente la sentencia de primera instancia pese a que el recurso de casación es extraordinario y, por tanto, no impide la ejecución provisional de las sentencias. Tampoco la Abogacía del Estado pidió la ejecución forzosa de la primera sentencia.

Sentencia confirmatoria del Supremo

El 23 de febrero de 2016 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó una segunda sentencia confirmando en todos sus términos la primera. Por lo que confirmó la nulidad radical de la adjudicación de plaza. Nulidad que debía retrotraerse a la fecha del nombramiento de 20 de marzo de 2013. Siendo por lo tanto declarados nulos todos los hechos y decisiones posteriores adoptados por el vicerrector desde aquella fecha.

Pero el por aquel entonces era rector, Fernando Suárez, mantuvo a Doncel en su cargo de vicerrector a pesar de que con su firma en el BOE del 25 de abril de 2016 publicó la nulidad de su nombramiento como profesor en ejecución de la sentencia del Supremo y dando cumplimiento a la misma. A la vez que lo devolvía a su "situación y categoría laboral que le vinculaba a la universidad el día anterior a la toma de posesión". Es decir, a su plaza de profesor interino que ya había sido amortizada.

Plaza a medida

No obstante, poco tiempo antes de que el Supremo ratificara la sentencia del TSJM, desde la URJC crearon una segunda plaza para Doncel publicada en el BOE del 8 de marzo del 2016.

En las actas de la Junta de Gobierno a la que ha tenido acceso Crónica Global, la Junta de Gobierno de la URJC --quien aprueba las plazas a convocar-- no figura ninguna reunión para decidir sobre la nueva plaza creada ex profeso para Doncel. La Comisión de Gobierno se reunió todos los meses del año 2016, menos el de marzo. Y en marzo aparece la nueva plaza publicada en el BOE. Por lo tanto, esta segunda plaza no pasó los trámites de rigor para poder ser convocada en concurso público.

Así, anulado en fecha 18 de abril de 2016 el primer nombramiento como profesor titular, nuevamente en fecha 25 de abril de 2016 (BOE del 2 de mayo del 2016) se publica el segundo nombramiento de Doncel como profesor titular. Permaneciendo del 18 al 25 de abril supuestamente como interino sin plaza.

Desde la URJC aseguran que sus plazas son legales: "El profesor Doncel en todo momento ha reunido y reúne los requisitos para las plazas que ha ocupado y ocupa tanto en su condición de docente como de órgano unipersonal de gobierno de la universidad". No obstante, no aclaran cómo se mantuvo en el cargo de vicerrector si no tenía la plaza de titular. Ni tampoco porque la segunda plaza no pasó por el Consejo de Gobierno.

Luis Miguel Doncel sigue en la actualidad y desde el mes de enero de 2014 en el cargo de vicerrector de la URJC a pesar de que no fue profesor titular hasta el 25 de abril de 2016 y a pesar también de las irregularidades existentes en el procedimiento para su nombramiento.