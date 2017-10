Miles de personas se han concentrado este martes en Barcelona para reclamar la libertad del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados desde ayer lunes acusados de un delito de sedición.

Organizada por la ANC y Òmnium, el epicentro de la movilización, entre el paseo de Gràcia con Diagonal y la plaza Francesc Maciá de Barcelona, ha reunido a dirigentes de los partidos y entidades secesionistas, que han querido mostrar así su apoyo a los dos detenidos.

Muchos de los asistentes --convocados a las 20.00 horas-- han acudido con velas y con pancartas en las que se han podido leer lemas como "Independencia", "Libertad presos políticos", "Libertad Jordis", "República ahora", "Fuera la justicia española", "Libertad, os queremos en casa", "Help us Europe. Save us Europe", apelando a que la UE ayude a lograr la secesión de Cataluña.

Manifestaciones similares se han repetido en otras ciudades de Cataluña, como Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Terrassa y Reus.

Forcadell: "No pararemos"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha asistido a la concentración de Barcelona, ha advertido de que el independentismo no se quedará con los brazos cruzados ante las detenciones de Sànchez y Cuixart: "No pararemos hasta que estén en casa". Y ha añadido: "Jordis, no estáis solos, tenéis mucha gente detrás que os apoya".

Forcadell también ha acusado al Estado de provocar estas detenciones para "criminalizar y atemorizar" a los independentistas y ha pedido a los catalanes que se movilicen con serenidad y civismo.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido este martes al independentismo "unidad" y confianza en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no caer en debates estériles que le distraigan del objetivo final que es la secesión de Cataluña. Pascal ha tildado las detenciones de "vergüenza" y ha denunciado que en España hay presos políticos. Además, ha admitido que la apuesta por el diálogo ha quedado "tocada".

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha hecho un llamamiento a "salir a la calle y seguir en la calle" hasta la liberación del presidente Sànchez y Cuixart. "La gente tenía ganas de salir a la calle y a partir de hoy la gente debe seguir en la calle" y participar en todas las movilizaciones que se convoquen, ha señalado.