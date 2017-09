Los independentistas se preparan para los porrazos de la policía

Profesionalizar las movilizaciones del 1-O. Este es el objetivo de diversas entidades que se han puesto al servicio del referéndum para tutelar los derechos de los manifestantes. Reparten consejos para hacer frente a una actuación policial que, dan por hecho, será violenta.

Este es el caso del folleto titulado “Derecho de la persona manifestante” repartido por el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta y el Centre per la Defensa del Drets Humans. “Si ves una agresión haz fotos y vídeos y envíatelos por correo para tener pruebas, colgarlos en las redes puede ser contraproducente”. En el caso de ser víctima de una agresión policial, estos colectivos recomiendan recoger información del agente agresor, fotografiar las lesiones y acudir a un hospital. Y si se trata de una detención, aconsejan no declarar nunca en comisaría, no tocar nada de lo que ofrecen los agentes o evitar fotos con ropa ajena.

Acudir bien temprano a los colegios

Por su parte, el Colegio de Abogados, Juristas por la Independencia y Colectivo Praga también dan instrucciones a aquellas personas que tengan problemas policiales relacionados con el referéndum. Lo hacen a través de la página web Drets.cat.

Las redes sociales también se han hecho eco de esas recomendaciones. “Habrá un abogado en cada colegio electoral. Esto da tranquilidad a los demócratas que queremos votar”. “No hacer ningún uso de la violencia, ni la más mínima. Si por ejemplo te cogen el móvil no darles ningún empujón ni nada que se parezca”. “Si os detienen por lo que sea no aceptéis nunca un juicio rápido. Esto nunca. Negaros a declarar”.

Los manifestantes se han conjurado para acudir a los colegios electorales “bien temprano” porque “si de buena mañana encuentran mucha gente les será muy difícil (a la policía) hacer cualquier actuación”.