La segregación por sexo en las escuelas, primera crisis para ERC en Enseñanza

4 min

Acaba de llegar, pero Josep Bargalló se enfrenta ya a su primera crisis al frente de la Consejería de Enseñanza. La Inspección de trabajo acaba de confirmar su sanción de 50.000 euros a la Escuela Viaró, vinculada al Opus Dei y situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), por contratar únicamente a profesorado masculino. Se trata de un colegio concertado, es decir, subvencionado por la Generalitat, que fue denunciado por el sindicato CGT.

PSC y Catalunya en Comú Podem exigen a la consejería que obligue al centro a contratar a mujeres y a desarrollar un plan de igualdad. El departamento, ahora en manos de ERC, se ha comprometido a hacerlo. Pero detrás de este asunto está un tema largamente debatido a nivel parlamentario que siempre ha pillado a los republicanos con el pie cambiado: el concierto con escuelas de elite que segregan por sexo.

Los pactos de gobierno entre CDC y ERC habían situado a los republicanos en una difícil tesitura, dado que los convergentes son partidarios de mantener estas subvenciones, que suponen un gasto de más de 30 millones de euros. Pero la situación más surrealista se produjo en la anterior legislatura, cuando Junts pel Sí dio libertad de voto a sus diputados: CDC votó a favor de esos conciertos, ERC en contra y Oriol Junqueras, líder de los republicanos y católico confeso, votó a favor de mantenerlos. Posteriormente, estas formaciones consensuarían eliminar las ayudas catalanas a las escuelas del Opus, pero con la aplicación del 155, el Ministerio de Educación las prorrogó. El Tribunal Constitucional avaló esas subvenciones.

Mentre es conforma el govern amb més dones ministres d'Europa, encara tenim concerts a escoles que segreguen per sexe, no només el seu alumnat, també el seu professorat. En quin segle vivim? No a la segregació, ni lingüística, ni per sexe ni socioeconòmica https://t.co/lhME2ewnNi