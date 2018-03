“¿Tendría relaciones sexuales con un español no catalán?”

5 min

“¿Le importaría tener relaciones sexuales con un español, no catalán?”. “¿Los españoles se diferencian mucho de los catalanes en los hábitos de higiene y en la necesidad de limpieza?”. “Supón que uno de tus familiares más cercanos tuviera descendencia con un español, no catalán. ¿Cómo te sentirías si el hijo de tu familiar tuviera todos los rasgos físicos de esa persona?”.

Estas son algunas de las preguntas incluidas en una encuesta distribuida entre estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) la semana pasada y que supuestamente ha sido elaborada por alumnos de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI). La UB ha pedido explicaciones a sus colegas valencianos quienes, aseguran, se trata de un trabajo no autorizado oficialmente por la UJI.

"Escala de identidad social"

Bajo el título “Escala de Identidad Social”, el documento distribuido entre los estudiantes de la Facultad de Letras de la UB, que lleva el logotipo de la UJI, indica: “Estamos realizando una investigación sobre la identidad social. A continuación se preguntan diferentes cuestiones que permiten avanzar en esta dirección. La encuesta es totalmente anónima y no hay respuestas buenas o malas, dado que reflejan el sentir de cada persona. Los resultados obtenidos son confidenciales y serán tratados exclusivamente con fines académicos y de investigación”.

Así, los autores del supuesto estudio, que contiene 59 preguntas, piden a los encuestados que valoren, en una escala del 1 al 5, si les importaría tener relaciones sexuales con un español no catalán o si consideran que los españoles no catalanes ocupan trabajos, viviendas y puestos escolares que no saben utilizar y que deberían ser para otras personas.

Tener un jefe español y ayudas públicas

En otro de los epígrafes se pide valorar si los españoles no catalanes son muy diferentes a los catalanes en sus ideas y valores sexuales o en su práctica sexual. “No se puede uno fiar de los españoles, no catalanes, porque ellos no conocen la honestidad”, es otro de los temas de la encuesta, junto a la pregunta sobre si los españoles "se diferencian mucho de los catalanes en los hábitos de higiene y en la necesidad de limpieza”. Cuestiones como “No me importaría si un español, no catalán, convenientemente cualificado fuera profesor o jefe mío” o “La mayoría de los españoles, no catalanes, que reciben algún tipo de ayuda social o económica no la necesitan, y podrían vivir sin ella si quisieran”, son sometidos a la opinión de los entrevistados.

Como colofón, los responsables del estudio preguntan: “Supón que uno de tus familiares más cercanos (p. e. hijos o hermanos) tuviera descendencia con un español, no catalán. ¿Cómo te sentirías si el hijo de tu familiar tuviera todos los rasgos físicos de esa persona?”.

Sin supervisión

La Universitat de Barcelona ha criticado el contenido de esa encuesta y ha pedido explicaciones a la UJI. Fuentes del centro catalán han confirmado a Crónica Global que estudiantes de la Facultad de Letras fueron abordados en el claustro del emblemático edificio de la plaza Universitat de la capital catalana para que respondieran a esas preguntas.

Por su parte, portavoces de la UJI aseguran a este medio que la encuesta "no ha sido elaborada a nivel institucional por la Universitat Jaume I de Castellón": "Aún no hemos podido averiguar quién la ha realizado, pero todo parece indicar que es iniciativa de algún o algunos estudiantes sin la supervisión de ninguno de nuestros docentes”.