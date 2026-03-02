Barcelona entra en su hora adulta

"Barcelona ha atravesado años de tensión, introspección y repliegue simbólico. Es comprensible. Las ciudades también tienen ciclos. Pero ha llegado el momento de dejar atrás ese complejo de reafirmación y asumir con normalidad su condición de gran capital europea"

Hay semanas que retratan a una ciudad mejor que cualquier discurso. Los Goya de este fin de semana han sido un escaparate cultural; el Mobile llega como una certificación industrial; y en el horizonte inmediato, la Capital Mundial de la Arquitectura 2026. Cultura, tecnología y modelo de ciudad cruzándose en apenas unos días.

La gala de los Goya fue un éxito organizativo y escénico (encima, los que no entendemos Sirat como obra maestra vimos que no estamos solos). Barcelona demostró que puede acoger el principal evento del cine español con solvencia y proyección internacional. Nada que discutir ahí.

Pero en el tono general se deslizó algo más difícil de nombrar: una cierta necesidad de reafirmación identitaria. Reiteraciones constantes, alusiones subrayadas, recordatorios enfáticos de singularidad cultural y lingüística.

Una identidad sólida no necesita proclamarse cada pocos minutos. Cuando se insiste en exceso, deja de ser afirmación y empieza a parecer inseguridad.

El cierre con Amics per sempre fue un guiño comprensible a 1992, pero también una señal de cierto refugio en la nostalgia. Barcelona ya no necesita volver una y otra vez a su momento olímpico para legitimarse. Si sigue recurriendo a 1992 como recurso emocional, es que quizá no está generando símbolos nuevos con la misma fuerza. Y eso interpela no solo a los programadores culturales, sino al conjunto de la élite política, económica y creativa de la ciudad.

Cuando una gran capital cultural siente la necesidad de explicarse en exceso, corre el riesgo de sonar provinciana. No por lo que es, sino por cómo lo enuncia. La sofisticación es ejercer la singularidad con naturalidad, sin convertir cada gesto en una explicación.

En cambio, el Mobile World Congress aterriza con la lógica de los hechos. Ejecutivos, empresas tecnológicas, fondos de inversión, talento que va y viene. En ese contexto, Barcelona no necesita justificarse. Simplemente funciona como plataforma internacional.

Ahí tenemos una lección de madurez urbana de la que deberían tomar nota quienes dirigen la ciudad: cuando Barcelona actúa sin necesidad de subrayarse, resulta más convincente.

Por si fuera poco, este año Barcelona será Capital Mundial de la Arquitectura. No es un título decorativo. Es una oportunidad para volver a hablar de proyecto y liderazgo urbano.

Durante décadas, Barcelona fue referencia mundial en urbanismo. No por su reclamación identitaria, ni por su retórica, sino por su ejecución. El llamado “modelo Barcelona” combinaba diseño, gestión y visión estratégica. Si hablamos de recuperar el esplendor, no se trata de nostalgia olímpica ni de repetir 1992. Se trata de volver a unir relato y resultados.

Las ciudades maduras no viven de reafirmarse; viven de hacer.

Barcelona ha atravesado años de tensión, introspección y repliegue simbólico. Es comprensible. Las ciudades también tienen ciclos. Pero ha llegado el momento de dejar atrás ese complejo de reafirmación y asumir con normalidad su condición de gran capital europea.

La semana que une Goya, Mobile y arquitectura no es solo agenda: es un recordatorio.

Si Barcelona quiere entrar de verdad en su hora adulta, su clase dirigente —política, empresarial y cultural— tendrá que decidir si prefiere reafirmarse o liderar.