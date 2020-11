Salvador Illa: “Gobernar es tomar decisiones, y las comunidades autónomas lo hacen”

11 min

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene un tono conciliador con la gestión autonómica de la crisis sanitaria del coronavirus. Sin lanzar críticas directas, el socialista reclama que no se den mensajes engañosos sobre la necesidad de mantener las medidas estrictas también en Navidad para evitar un enero duro por la expansión de la pandemia. Estas son sus valoraciones para Crónica Global.

Pregunta: ¿Cómo saldremos de esta segunda ola de coronavirus?

Respuesta: Saldremos gracias a la ciencia, sea porque nos proporciona una vacuna o un tratamiento eficaz. Esperamos que esto se produzca hacia el mes de mayo del año próximo, cuando tengamos a un porcentaje significativo de ciudadanos vacunados. Es probable que a principios de año empecemos este proceso. Entretanto, nos queda un horizonte de cinco o seis meses en los que tendremos que convivir con el virus. Debemos seguir y respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, por tanto, con un sacrificio por parte de todos.

P: ¿La situación actual puede ir a peor o es imposible hacer una previsión?

R: Sabemos que estamos ante una situación muy preocupante en estos momentos. Los últimos datos muestran una incidencia acumulada en casos por cada 100.000 habitantes en un período de 14 días un poco por debajo de 500. Esta es la media en España con diferencias territoriales muy importantes, y es muy preocupante. Estamos mejor que otros países de nuestro entorno, pero preocupa. Para estar bien, deberíamos reportar una incidencia de 25 o 50 casos por cada 100.000 habitantes. Queda mucho recorrido y, además, estamos a las puertas del invierno.

Salvador Illa durante la entrevista en la delegación del Gobierno en Cataluña / CG

P: ¿Esperan que el panorama sea peor con el cambio de estación?

R: Los virus respiratorios en inverno de forma habitual se contagian mucho más porque las actividades tienen lugar en interiores cerrados. Y el coronavirus es muy inestable. Hemos visto países o zonas de España que reportaban una situación buena o casi óptima hace cinco o seis semanas y ahora están en un momento difícil. Por ello hago un llamamiento a que se respeten las medidas que han decretado las comunidades autónomas, en las que descansa en este momento la respuesta del Covid, y que se siga la estrategia marcada en nuestro país. Una hoja de ruta estatal que descansa en tres pilares.

P: ¿Cuáles?

R: El primero de ellos son los indicadores que usan las autoridades de salud pública autonómicas para evaluar el riesgo epidemiológico de su territorio, en conjunto o una parte. El segundo, las respuestas proporcionales al nivel de riesgo que muestra la valoración que se ha hecho. Algunas medidas encuentran amparo en la legislación de salud pública ordinaria y otras en el decreto de estado de alarma que se aprobó en octubre. Existe un tercer pilar, el de evaluar las medidas con rigor y tras un período mínimo de dos o tres semanas.

Salvador Illa en un momento de la entrevista con 'Crónica Global' / CG

P: ¿El sistema funciona?

R: De momento, sí. Vemos como las medidas que se han tomado en determinados territorios o autonomías llevan a unos resultados de estabilización. ¿Es lento? Sí. ¿Comporta sacrificios? Sí, de forma inevitable. Pensamos que con este paquete de medidas que tiene un horizonte de seis meses, un marco de estabilidad y previsibilidad en la toma de decisiones, seremos capaces de volver a doblegar esta segunda ola.

P: ¿Cómo valora las restricciones que se han aplicado en Cataluña?

R: Tengo por norma el respetar mucho las medidas que toman las comunidades autónomas, también la de Cataluña. Todas ellas realizan un trabajo muy bueno y me parece que decretan diferentes iniciativas después de un análisis y evaluación de riesgo de cada comunidad. Gobernar es tomar decisiones, y las autonomías las están tomando. Mi apoyo a ello. He de decir que tengo una relación muy fluida con los responsables sanitarios de Cataluña y con la consejera [Alba Vergés] y mi equipo también tiene una relación muy fluida con los equipos técnicos y los servicios técnicos de la consejería.

P: ¿Han notado un cambio de actitud en la gestión de la pandemia en Cataluña con la llegada de Josep Maria Argimon?

R: Valoro mucho el trabajo que está haciendo la Generalitat de Cataluña y también tengo palabras de reconocimiento para el secretario de Salud Pública, el doctor [Josep Maria] Argimon.

P: En los últimos tiempos se habla mucho de Madrid, de la idoneidad de sus medidas y los buenos datos que muestran.

R: Madrid no hace nada diferente en relación a otras comunidades autónomas. Insisto, hay una estrategia estatal y un marco común, con unos criterios generales, para evaluar el riesgo; un conjunto de medidas para tomar con base en estos criterios y un proceso de evaluación. Madrid estuvo 15 días en estado de alarma. Tuvo confinados a nueve municipios, entre ellos Madrid ciudad, y venía precedido de un periodo previo de seis o siete días más con medidas del mismo nivel de rango. Ahora evoluciona bien, pero siempre, siempre, siempre, siempre hay que tener mucha precaución, porque la situación es muy frágil.

P: ¿En qué sentido?

R: Todos hemos visto, y no voy a referirme a ningún caso concreto, situaciones de querer poner de ejemplo de buena gestión, e incluso brillante, a algunos países que al cabo de cuatro o cinco semanas han visto como sus números se disparaban. Por lo tanto, vamos a tener todos muchísima prudencia. En cuanto a los datos, yo tengo la confianza de que todas las comunidades autónomas, incluida la de Madrid, proporcionan todas las cifras de las que disponen. No hay nada que me permita afirmar, todo lo contrario, que se falsean. Además, sería contraproducente.

P: ¿Se ha superado el baile de cifras de la primera ola?

R: No ha habido nunca. Los datos que da el ministerio son los que proporcionan las comunidades autónomas y se rigen por unos criterios homogéneos. A veces, cuando divulgan sus propias cifras de la pandemia, lo hacen en franjas horarias distintas o con criterios ligeramente cambiados. Cada uno tiene que explicar el cómo y el porqué. Es verdad que en Madrid hubo un cambio de estrategia de testeo, después de que lo acordásemos todos juntos y viéramos que fuera posible. Ahora usa muchas pruebas de antígenos, que dan resultados más rápidos. Provocó que durante unos días surgiera quizá alguna cuestión en la serie de datos que fuera difícil de comentar.

P: ¿Podremos celebrar la Navidad?

R: Navidad tendremos, claro que sí, lo que va a ser distinta del año pasado. Nos veremos obligados a convivir con el virus y vamos a intentar dar pautas al respecto las próximas semanas.

P: ¿Qué tipo de pautas?

R: Este virus se contagia mucho con la movilidad y los contactos sociales. La Navidad es un momento muy especial para todo el mundo, aunque habrá que adaptarla a la situación que tenemos. Si no, corremos el riesgo de vivir una segunda parte de enero complicada y nadie la quiere. Yo sé que esto no es lo que quisiéramos escuchar, pero es la verdad. Es una fecha muy significativa en la que se disparan la movilidad y los contactos sociales, en el ámbito familiar y profesional. Tendremos que adaptar la conducta y forma de proceder, al menos este año, a un contexto epidemiológico que hoy es muy preocupante y veremos cómo será a finales de diciembre. Algunos indican que ahora vamos a ser muy estrictos y que nos relajaremos por la Navidad. Este planteamiento es incorrecto. Ahora vamos a ser muy estrictos y en Navidad también. Nos quedan seis meses por delante hasta que no dispongamos del tiempo suficiente para, si todo va bien --yo pienso que irá bien, pero hay que tener un poquito de precaución--, poder vacunar a un número significativo de personas.