La mitad de los votantes de Colau dejaría de apoyarla

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, perdería la fidelidad de la mitad de sus votantes si se celebraran ahora las elecciones. La encuesta de Crónica Global sobre los comicios al Ayuntamiento de Barcelona, a un año vista, elaborada por Time Consultants, muestra que Colau retendría el 50% de los votantes que apostaron por ella y su formación política, Barcelona en Comú, en 2015.

Toda la obra de gobierno, o la retórica utilizada por el equipo municipal de Colau no habría servido para mantener el voto que apostó por Barcelona en comú en 2015. Aunque eso no quiere decir que se produzca un flujo de otras formaciones hacia el partido de Colau.

La no fidelidad al PP

El recuerdo de voto de esas elecciones, las de 2015, junto a la pregunta sobre qué votaría si las elecciones se celebraran ahora, muestra que los votantes más fieles son los de Ciudadanos. Hasta el 78% asegura que volvería a votar a su candidata, Carina Mejías. Le sigue el candidato de Esquerra, Alfred Bosch, que repetirá en 2019, y que retiene el 66,4% de sus votantes en aquel momento. Y justo por detrás, aparece Jaume Collboni, que logra mantener el 64,8% de los votantes que confiaron en él.

Por detrás, cierra la lista Alberto Fernández, el candidato del PP, con un índice de fidelidad de voto del 33,3%, en un proceso que muestra un enorme trasvase de votos del PP hacia Ciudadanos. Justo por encima de Alberto Fernández, se sitúa Neus Munté, la candidata del PDeCAT. El 45,6% de los que votaron a Xavier Trias en 2015 aseguran que ahora lo harían por Munté.

¿Listas únicas?

En el 50% se sitúa Colau, y algo más retiene la candidata de la CUP, María José Lecha, que tiene un índice de fidelidad del 60,6%.

A un año vista todo puede cambiar, y dependerá en gran medida de la elección oficial de los distintos candidatos. Las fuerzas independentistas están sometidas a un fuerte debate interno, sobre la necesidad o no de concurrir con una lista única. En el bloque constitucionalista, --aunque las elecciones municipales tienen sus propias características--, ese debate también se ha producido, con la posible irrupción de Manuel Valls, el ex primer ministro francés, que podría no concretarse.

Todos tienen trasvases

La encuesta de Crónica Global indica que en cada formación se producen preferencias por otros partidos. En el caso de Barcelona en Comú, el 17,3% de sus propios votantes en 2015 asegura que ahora lo haría por Jaume Collboni. Y el 9,9% se inclinaría por la CUP. Otro 9,3% apostaría por el republicano Alfred Bosch.

El PSC, que se vería beneficiado por esa falta de fidelidad a Colau, también experimenta sus propios cambios. El 9,9% votaría ahora, precisamente, a Colau. Y un 12,7% decidiría hacerlo por Mejías. En el caso de Ciudadanos, el 8% preferiría ahora a Collboni.

Nuevos fieles para ERC

En el bloque independentista, es Esquerra el que gana nuevos fieles. Hasta el 22,8% de los que dicen haber votado a CiU –entonces, con Xavier Trias, ahora PDeCAT, por ahora con Neus Munté—lo harían ahora por Alfred Bosch. En caso contrario, un 14% de los que dicen haber votado al republicano Bosch, apostarían por Munté.

El caso más acusado es el del PP. Con una fidelidad de voto del 33%, hasta el 47,6% de los que dicen haber votado a Alberto Fernández en 2015 votarían ahora a Ciudadanos, con otra fuga menor, pero significativa: el 4,8% lo haría por Munté.