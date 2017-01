María Jesús Cañizares @MJesusCanizares

El proceso secesionista ya se ha colado en la agenda, todavía sin estrenar, del nuevo presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, miembro del Partido Popular Europeo. Sin haber tomado posesión aún de su cargo, pues fue elegido el pasado día 17, Tajani tiene sobre la mesa dos peticiones que tienen que ver con las reivindicaciones de identidad catalanas.

Por un lado, los eurodiputados Josep Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC); Gambús (ex-UDC) y Urtasun (ICV) enviaron una carta al mandatario europeo cuando todavía era candidato, en la que le pedían ayuda para que el catalán sea lengua oficial en el Parlamento Europeo. Tajani respondió a los solicitantes con otra misiva en catalán, demostrando así que este idioma ya se utiliza en las comunicaciones por escrito de las instituciones europeas, aunque no oralmente –el reconocimiento de las lenguas cooficiales de cada uno de los estados miembros obligaría a habilitar un dispositivo de traducción que el Parlamento Europeo no puede asumir–. En ese texto, Tajani asegura que no pondría ningún obstáculo de "darse el planteamiento de esta petición por parte de las autoridades nacionales". Es decir, si así lo pide el Gobierno español.

"Un problema de España"

Que la reivindicación soberanista es un problema de España es algo que el propio Tajani ya apuntó hace tres años, cuando ostentaba el cargo de vicepresidente de la Comisión Europea. En aquella ocasión, el político italiano advirtió de que "si una región cambia su posición para ser uno de los países de la UE, es necesario el voto de todos los países de la UE, también el voto de España".

Por otro lado, Tajani tiene sobre la mesa una petición por escrito del eurodiputado Enrique Calvet, miembro de ALDE, en la que le insta a prohibir la celebración de actos independentistas en el Parlamento catalán. Calvet alude a la conferencia que el próximo día 24 protagonizarán el presidente catalán, Carles Puigdemont; el vicepresidente Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, bajo el título The catalán referéndum. El eurodiputado considera que el "hecho de que el Parlamento Europeo permita albergar este tipo de eventos constituye una clara injerencia de la UE en la conformación del territorio legal de sus miembros". Por eso, le pide que "de una vez por todas, reflexionen sobre esta cuestión y modifiquen la normativa oportuna".