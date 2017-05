Inditex se ha intentado redimir ante los pequeños ilustradores que están en pie de guerra contra las grandes marcas que dominan el sector del fast fashion, a quienes han señalado en varias ocasiones por plagio. El gigante capitaneado por Pablo Isla se enfrentó el verano pasado a una crisis por el órdago que le lanzó una diseñadora independiente de Los Ángeles que trabaja con el nombre de Tuesday Bassen y, ahora, ha tenido un detalle con el colectivo.

Lanzó hace unas semanas una colección limitada con trabajos de tres creadores españoles. En esta ocasión, con nombre y apellidos.

Tres ilustradores independientes

Los artistas Ricardo Cavolo, Mario de Santiago y Mercedes Bellido son los responsables de las ilustraciones que se incluyen en las prendas vaqueras de Oil on denim de Trafaluc, la sección juvenil de Zara.

Se pueden adquirir tanto en las tiendas físicas como en la página web de la compañía. Y algunos de estos jóvenes ilustradores españoles muestran sus trabajos más internacionales por los canales con los que cuenta la multinacional.

Proceso creativo

El proceso de selección de los artistas y de definición del trabajo ha sido largo. Inditex fue el que dio el primer paso entre finales de septiembre y octubre. Se puso en contacto en ese momento con los tres creadores para ficharlos. Cerraron el acuerdo tras varios días de negociación y Cavolo, Santiago y Bellido se dirigieron a Galicia para trabajar en las prendas.

Un proceso más largo del habitual si se tiene en cuenta el tiempo que ha pasado entre que se terminó con el trabajo creativo hasta que las prendas han llegado a las tiendas de todo el mundo.

Acción puntual

Inditex, con todo, plantea este gesto de buena voluntad con los ilustradores independientes como una acción ocasional. Los portavoces de la multinacional indican que el lanzamiento de Oil on denim es una “acción esporádica”. No cierran la puerta a repetir la experiencia en el futuro, pero por el momento no está en los planes inmediatos de la textil.