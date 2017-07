La compañía Warner Music Spain (WMS) contabilizó el pasado ejercicio un resultado neto después de impuestos de 5,9 millones de euros, un 20% más que los 4,9 millones de 2015. Se trata del tercer año consecutivo que cierra con signo positivo. Pero esta racha favorable no siempre ha mostrado su faz. Por el contrario, en cursos anteriores la firma tuvo que afrontar fuertes pérdidas, cuya huella permanece en el balance con un saldo de 24 millones pendientes de compensar con beneficios futuros.

Del resultado registrado en 2016, se aplican 300.000 euros a reservas y el resto a borrar déficits acarreados en el balance.

La filial española de la multinacional Warner tiene su sede en Madrid. Desde estas dependencias se administran las empresas de Warner en Finlandia y Portugal, que figuran valoradas en 19 y 15,6 millones respectivamente. El auditor que ha revisado los estados contables de WMS no ha podido disponer de las cuentas de dichas filiales, por lo que no está en condiciones de certificar si tales valoraciones se ajustan a la realidad o sería necesario realizar una provisión.

Subsidiarias valoradas en 60 millones

No son las únicas empresas​ que dependen de WMS. El grupo también incluye Promociones Musicales Get In, de San Sebastián, dedicada a la representación de artistas y organización de espectáculos musicales; Prisma Music y Warner Chapell Music Spain, de Madrid, que explotan sendos sellos discográficos; y Newiscom, de Torrelodones, agencia de publicidad y relaciones públicas.

VMS tiene contabilizado en sus libros este conjunto de compañías, incluidas la de Finlandia y Portugal, por un importe total de 60 millones. WMS está presidida por José Carlos Sánchez Morales. La corporación carece de endeudamiento bancario y escritura unos fondos propios de 55 millones.