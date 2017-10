Horas de infarto en la Assemblea Nacional Catalana (ANC), rota por la declaración suspendida de independencia. El presidente de la entidad pseudocivil, Jordi Sànchez, perdió el control efectivo de la plataforma el jueves, 12 de octubre, y vio cómo la dirección exigía al presidente catalán, Carles Puigdemont, que hiciera efectiva la proclamación de la república, aplazada en el Parlament dos días antes.

Oficialmente, la ANC comunicó el jueves por la noche y por sorpresa que su secretariado nacional, reunido de urgencia, "instaba al Parlamento a levantar la declaración de independencia". Lo justificó "habida cuenta de la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo".

El escueto mensaje fue seguido de dos más. Uno muy extenso en forma de carta firmada por el propio Jordi Sànchez, en el que pedía "mantener la cadena de confianza" y emplazaba a "pueblo y dirigentes políticos" a "mantenerse unidos". En ningún momento el activista se refirió a la DUI ni al mensaje anterior enviado por la cúpula que él dirige.

Al día siguiente, el artefacto de movilización independentista mandó "dos puntualizaciones" al inusual cruce de mensajes del día anterior. "La propuesta original fue debatida por el secretariado nacional [...] y se incorporaron distintos matices y elementos de mejora", rezaba la comunicación. "La propuesta final fue aprobada por unanimidad".

El relato real de los hechos es algo distinto. "Hay tortazos políticos dentro de la ANC. Ha sentado muy mal que la entidad se sitúe junto al Govern, avale la independencia suspendida y no pidiera su levantamiento cuando el Gobierno activó el mecanismo de intervención de la autonomía, el artículo 155 de la Constitución", han indicado fuentes cercanas.

"En estos momentos se puede hablar de desgarro dentro de la plataforma. Y llega en el peor momento: cuando Sànchez debe declarar en la Audiencia Nacional (AN) por un presunto delito de sedición el lunes", han agregado las mismas voces.

En cualquier caso, la crisis en el seno de una de las organizaciones que moviliza a los independentistas se veía venir. "Ya hubo un profundo malestar cuando el activista situó en un millón de votos la barrera del éxito del referéndum (ilegal) del 1 de octubre. Descafeinó la consulta antes de que se celebrara", han remachado.

La pelea cainita en el seno de la ANC es el último capítulo en la doble alma de una organización que, al menos hasta 2013, fue capaz de sacar a centenares de millares de catalanes a la calle. Después, su poder de convocatoria menguó en cada Diada.

Sànchez encarna la versión más gubernamental de la plataforma, la más cercana al PDeCAT. Ello quedó patente cuando perdió las elecciones frente a la traductora estadounidense Liz Castro en mayo de 2015. Pese a su derrota en las urnas ante la candidata más dura, Sànchez arañó la presidencia a Castro en una votación del secretariado nacional seis días después.

El esquema se repitió al año siguiente, cuando la también escritora volvió a ganar al exdirigente de la Crida a la Solidaritat por 4.071 votos a 4.005 en los comicios internos. De nuevo, la dirección de la organización le eligió por un resultado más ajustado: 40 sufragios a 35.

.@JaumeMarfany Que fa gairebé un any que tu em vas dir que no em presentés a presidenta, malgrat ser més votada, per "preservar la unitat"