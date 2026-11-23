"Feijóo ha descubierto que no se llega a la Moncloa sin pasar por Cataluña. En 2023 le faltaron cuatro escaños para la investidura, y en las cuatro provincias catalanas el PP sacó seis de 48"

“Señor Feijóo, si hoy usted no es presidente del Gobierno es solo por una razón: no ha entendido Cataluña.”

Perdonen la autocita. Esa frase se la dispensé a Alberto Núñez Feijóo en Madrid, a los postres de un almuerzo con un grupo pequeño de periodistas, profesionales y empresarios que siguió a la reunión de un consejo de administración. Fue cerca de las navidades de 2024. Pedro Sánchez había perdido las elecciones año y medio antes, y aun así seguía durmiendo en la Moncloa.

Han pasado casi dos años y no he vuelto a coincidir con el líder conservador. Por eso, y porque aún recuerdo cómo torció el morro, me alegró leer la entrevista que La Vanguardia publicó el domingo 1 de noviembre. Una de sus frases abría la portada: “Creo que un presidente de gobierno no puede serlo sin entender, sin saber interpretar y sin tener compromisos explícitos con Catalunya”.

Conviene repasar la aritmética. En julio de 2023 las circunscripciones catalanas eligieron 48 diputados. El PSC se llevó 19. ERC, Sumar y Junts empataron a siete. El PP sacó seis y Vox, dos. Meses después Feijóo se presentó a la investidura con 172 apoyos y se quedó a cuatro de la mayoría. Cuatro escaños. En Cataluña había 48 en juego.

Sánchez entendió mejor la singularidad catalana. Quizá porque es de los pocos lugares de España donde todavía se siente cómodo y puede presumir de tener amigos. Sobre todo, porque supo llevar el nacionalismo herido de Junts hasta su investidura.

Lo demás es sabido. Puigdemont lo acaba de recordar en El Mundo, unas horas antes del cara a cara: presume de haber aprovechado la “ambición desmedida” de Sánchez para “derrotar a España” con la amnistía, y de paso lo llama “amoral”. Así lo trata en plena campaña el socio que le dio siete votos.

Feijóo parece haber aprendido la lección en estos años de oposición. Ha estabilizado el PP catalán, una formación con poco peso electoral en la tierra de Josep Pla y mucha afición a las guerras intestinas. Alejandro Fernández continúa al frente del partido y del grupo en el Parlament. Y eso que es de los pocos políticos que dicen las cosas sin subterfugios. Lo dejó por escrito en A calzón quitao, un libro cuya presentación en Madrid, en abril de 2025, evitó la cúpula de Génova. Ahora Génova lo tolera. Buena señal.

También ha encontrado candidato. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y número uno por Barcelona al Congreso, tiene oficio y es el mejor dique contra la fuga de votos hacia Vox y Aliança Catalana. Sus números justifican la apuesta. En las municipales de mayo de 2023 Albiol logró en Badalona el 55,73% de los votos. Dos meses después, en las generales, el PP obtuvo allí solo el 16,64%. Feijóo arrancó la campaña a su lado en Badalona, y el partido valora cerrarla este viernes con un gran acto en l’Hospitalet de Llobregat, aunque los estrategas populares debaten si cambiar ese feudo socialista por Sevilla.

Si se cumple el consenso de las encuestas, que da al PP en torno al 31% y casi cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE (y que nos disculpe el activista Félix Tezanos, cuyo CIS le da la vuelta al marcador y pone a los socialistas siete puntos y ocho décimas por delante), Cataluña tendrá mucho que ver en la investidura de Feijóo.

Por eso sorprende que en el cara a cara del jueves no se la nombrara una sola vez. Euskadi tampoco salió, dicho sea de paso. Cataluña solo apareció de forma elíptica, a través de la amnistía, de Puigdemont y de los alquileres de Barcelona.

Llegados aquí, algún lector con prisas preguntará qué narices es eso de entender Cataluña.

Ortega y Gasset lo dejó dicho en las Cortes el 13 de mayo de 1932, durante el debate del Estatut. A su juicio, el problema catalán no tenía solución y solo cabía conllevarlo. Noventa y cuatro años después, conllevar sigue siendo el verbo aplicable más sensato del diccionario político español. Significa, para empezar, dejar de usar un territorio como arma arrojadiza en la política nacional.

Que en Cataluña existe un movimiento secesionista nada desdeñable y un nacionalismo que ha calado en toda la sociedad no es ningún descubrimiento. Lo nuevo para anteriores dirigentes del PP fue tener que gestionarlo. El estaférmico Mariano Rajoy prefirió el perfil a la cara mientras el procés crecía, y cuando por fin tomó el mando del buque del Estado fue para aplicar el 155 con el barco ya escorado.

Salvador Illa le respondió a Feijóo en X: “Efectivamente. Por eso nunca serás presidente de España. Primero contra el catalán, ahora contra la amnistía: curiosa manera de entender Cataluña”. Tiene parte de razón. En la misma entrevista, Feijóo prometió derogar la amnistía. Lo que Illa mezcla, interesadamente, es entender Cataluña con entender al PSC. La amnistía fue el precio de siete votos, como el propio Puigdemont acaba de admitir sin pudor. Derogarla agradará a media Cataluña y ofenderá a la otra media. Ahí se verá si Feijóo ha aprendido la lección o solo la frase.

Ganar es más fácil que conllevar. Para lo primero le bastan cuatro escaños más que los reunidos en 2023. Lo segundo le llevará la legislatura entera, y no lo tendrá fácil: gane quien gane el 29-N, el próximo inquilino de la Moncloa heredará un país demasiado parecido a las dos Españas de Machado. La prueba de cuánto ha entendido Cataluña será sencilla: ver si su política resucita a un independentismo que hoy parece domesticado, ocupado en digerir su frustración y su derrota.

Si se vuelve a las andadas, con las calles incendiadas y el pleito político de nuevo en primera página, Feijóo no habrá entendido Cataluña. Quizá no haya entendido nada.