El caos cotiza en campaña

"De aquí al 29 de noviembre unos ofrecerán más antidisturbios y otros más subsidios. Lo que nadie ofrecerá es algo más antiguo y bastante menos rentable: que cada cual responda de lo suyo"

Barcelona tuvo el sábado su réplica de París y Milán: escaparates reventados, una marea de menores en comisaría y la precampaña electoral incendiada antes de tiempo. A cinco semanas de las urnas, los partidos han tardado menos en explotar la noche que la policía catalana en despejar la plaza.

En mayo de 2011 la plaza de Catalunya fue una acampada. Miles de jóvenes durmieron allí durante semanas con pancartas contra los bancos y una pregunta incómoda sobre quién los representaba. El 27 de mayo el entonces conseller Felip Puig mandó desalojarla a porrazos y la imagen dio la vuelta al mundo. Quince años después hay otra acampada en la misma plaza, esta vez por la vivienda. El sábado, a las seis de la tarde, llegaron otros jóvenes. No traían pancartas.

Conviene mirar el balance que los Mossos difundieron ayer por la mañana: 128 detenidos, 73 de ellos menores. Quince agentes heridos, cuatro graves. Veintitrés comercios vandalizados y 33 fuegos que tuvieron que apagar los Bombers de la Generalitat. Unas 500 personas convocadas por redes “contra el sistema”, vestidas de negro y con la estética del movimiento estudiantil que lleva semanas en las calles de Francia.

Contra el sistema, decían. Entre las puertas que forzaron estaba la de una tienda de tecnología. Curiosa revuelta la que se lleva a casa el producto estrella de aquello que dice combatir.

La consellera Núria Parlon y el alcalde Jaume Collboni desvincularon los hechos de la acampada por la vivienda y hablaron de violencia gratuita. Tenían razón. Nadie reclama un alquiler asequible con la caja de un móvil bajo el brazo.

La Rosa de Foc tiene memoria de noches así, aunque no de esta clase. En julio de 1909 Barcelona quemó conventos contra una leva de reservistas para la guerra de Marruecos. Hubo causa, hubo ideología y hubo muertos. El sábado ardieron contenedores contra nada en particular. Y esta vez la ciudad llega tarde a una secuencia que no ha escrito ella.

El 17 de octubre Francia vivió una jornada contra la carestía que terminó con más de 2.000 detenidos y más de 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. Solo en París hubo 855 arrestos, récord según la prefectura. Ese mismo fin de semana Milán ardió dos días seguidos frente al Duomo, con unos 200 detenidos, la mayoría menores, y réplicas en Turín y Bolonia. La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, lo despachó con una frase que podría firmar el propio Collboni: manifestarse es un derecho y devastar las ciudades no lo es.

Las tres noches comparten patrón. Una protesta con causa, una convocatoria en redes, adolescentes que convierten la causa en coartada y el escaparate en botín. La causa existe. Siete de cada diez franceses apoyaban la movilización del 17 de octubre, y el precio de la vida no se lo ha inventado TikTok. El saqueo, en cambio, no se deduce de ninguna nómina.

Hannah Arendt escribió en 1970, en Sobre la violencia, que poder y violencia son opuestos. La violencia aparece cuando el poder se descompone, y puede destruirlo, pero es incapaz de crear nada. La noche del sábado no dice gran cosa de la fuerza de quienes rompían cristales. Dice bastante de la debilidad de quienes deberían haber canalizado ese malestar. Y dice mucho, también, de unos padres que a las once de la noche no sabían dónde estaban sus hijos de quince años.

Lo previsible llegó a las diez y veinte. Vox escribió que Pedro Sánchez “ha traído el caos y la violencia que reina en Francia e Italia” y lo remató con un eslogan: “O Vox o caos”. Media hora después Feijóo apeló a la convivencia y pidió un cambio que naciera en las urnas. En esta precampaña ya había advertido a okupas y delincuentes de que con el PP tendrían cuidado.

El diagnóstico de Vox contiene una verdad incómoda: la impunidad contagia, y París, Milán y Barcelona coinciden en que la policía llegó tarde y los jueces llegarán con más retraso todavía. Lo que no resiste un análisis elemental es la autoría.

El caos de Francia no lo trajo Sánchez, salvo que también despache en el Elíseo. Y en el Palazzo Chigi gobierna desde 2022 Meloni, aliada natural de Abascal. Si con la derecha dura en el poder hay saqueos ante el Duomo, la tesis de que el orden depende de quién ocupe la Moncloa queda bastante maltrecha.

Nada de esto exime al Gobierno. Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre tras perder en el Congreso sus medidas de vivienda y convocó para el 29 de noviembre con un discurso contra las élites y contra la “ola ultraderechista”. Es decir, el presidente también ha convertido el miedo en programa, solo que su miedo lleva otra cara. Vox necesita la barricada para vender orden, y al PSOE le viene de perlas un Vox crecido para vender dique. Se alimentan del mismo incendio.

La campaña oficial empieza el 13 de noviembre. Ningún partido ganará un voto explicando que 73 menores detenidos en una noche son, antes que un asunto de ministerios, un problema de familias, de escuelas y de unas redes que convocan un saqueo con la misma facilidad que un concierto. Ese diagnóstico no cabe en un tuit y no señala a ningún culpable votable.

Ahí vive la reflexión moral que nuestro tiempo esquiva. Hemos aceptado que el malestar siempre es colectivo y la culpa siempre ajena. Al chaval que saquea lo absuelve el sistema, que siempre tiene la culpa. Al político que lo aprovecha, lo redime la polarización. Y el votante que se deja asustar siempre tendrá a mano un bulo para explicar su papeleta. Arendt llamó a esto el dominio de nadie y avisó de que era la forma más tiránica de todas, porque no deja a nadie a quien pedir cuentas.

De aquí al 29 de noviembre unos ofrecerán más antidisturbios y otros más subsidios. Lo que nadie ofrecerá es algo más antiguo y bastante menos rentable: que cada cual responda de lo suyo. El padre que no llamó a las once. El instituto que lo vio venir. La plataforma que difundió la convocatoria. El candidato que convirtió los cristales rotos en eslogan.

En 2011 los jóvenes de la plaza de Catalunya preguntaban quién los representaba. Los del sábado no preguntaban nada. Los que aspiran a representarlos ya han contestado por ellos.