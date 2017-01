Puigdemont busca claca a la desesperada para su acto en Bruselas

María Jesús Cañizares @MJesusCanizares

Corre entre los convergentes un cierto pánico escénico ante la conferencia que, el próximo día 24, pronunciará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento europeo. Lo hará junto al vicepresidente Oriol Junqueras y al consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, en la sala más grande que tiene la eurocámara, con una capacidad para 350 personas.

Pero el acto, que lleva por título The catalan referéndum, no ha despertado entusiasmo entre los mandatarios europeos, por lo que PDECat quiere tirar de los catalanes afincados en Bruselas. Por ello, la nueva convergencia ha enviado un email a sus simpatizantes, al que ha tenido acceso Crónica Global, en el que insta a acudir masivamente al evento. “Os animamos a que vengáis muchos y acompañados de amigos y colegas, y, a poder ser, ampliando el radio más allá de la comunidad catalana”.

La eurocámara y ALDE se desmarcan

La conferencia ha sido organizada por los eurodiputados Ramon Tremosa (PDECat), Josep Maria Terricabras (ERC) y Jordi Solé (ERC). La eurocámara ha dejado claro que no se trata de un acto institucional, mientras que el grupo parlamentario al que pertenece Tremosa, ALDE (Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales), se ha desmarcado del mismo, a pesar de que en la convocatoria de los tres políticos catalanes aparece el logo del mismo. Han precisado que no han financiado esta conferencia y aunque admiten que los miembros de ALDE tienen derecho a usar el logotipo, el empleo de éste no significa que el grupo comparta las opiniones de los ponentes. Por su parte, el eurodiputado Enrique Calvet, miembro también de ALDE, ha rechazado la aparición del logo en el cartel de la conferencia porque “no es coherente con los valores del grupo al que pertenezco y perjudican seriamente mi posición ante los electores”.

El acto versado en el referéndum catalán tendrá lugar a las 19 horas. Según explican a este diario fuentes conocedoras de la vida parlamentaria europea, a esa hora no hay actividad laboral ni política en Bruselas, por lo que el único aforo que se puede esperar es el de los catalanes afines a la causa secesionista que viven en esta ciudad. Y subrayan el hecho de que es improbable que la prensa internacional, la que puede plantear preguntas más incómodas a Puigdemont y sus dos compañeros del Ejecutivo, acuda al evento. Que la conferencia se celebre en una de las salas del Parlamento europeo “es insustancial, se pretende dar prestancia al evento, pero se podría celebrar en cualquier otra parte”.