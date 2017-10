Una vez más, están criminalizadas. Es lo que piensan las prostitutas que ejercen de manera independiente su trabajo como profesionales del sexo ante la nueva campaña del Ministerio del Interior contra la trata de mujeres, presentada bajo el título No inviertas en sufrimiento.

“Juan invierte 180 euros al mes en sufrimiento. Alberto invierte 200 euros en extorsión. Carlos invierte 150 euros en secuestros”, dice el vídeo publicado por el departamento de Juan Ignacio Zoido, bajo las imágenes de tres hombres que aparecen en su día a día habitual en un concierto, haciendo footing o trabajando.

Invertir en mafias

El problema viene, sobre todo, en la siguiente frase, en la que aparece la imagen de varias prostitutas: “Cada vez que pagas estás invirtiendo en mafias, extorsión, vejaciones… Ayúdalas a salir. No inviertas en sufrimiento”.

Es un mensaje inmerso en una campaña de sensibilización y prevención de la trata de mujeres y niñas que, pese a la intención, se considera un desacierto en la forma. “Es más de lo mismo. No deja de ser un 'hagamos cosas a nivel de papeles', pero la cuestión es no separar la trata de la prostitución en sí. De la gente que quiere ejercer de manera independiente y por cuenta ajena”.

Lo explica a este medio Montse, profesional del sexo desde hace más de 30 años y exactivista del sector. “Está demostrado que de la misma forma que hay trata en la prostitución, también la hay en otros sectores de la economía. Más que demostrado, y ese es el problema”, señala.

Repatriación

Critica la actitud de los dirigentes que, cuando detectan a mujeres que están siendo explotadas y en situación de esclavitud, “no cumplen lo que debería hacerse”, ni en las ayudas para encontrar otro trabajo ni por lo que se refiere a la residencia. “A muchas las repatrian. Pesa más el hecho de que sean inmigrantes ilegales que el ser víctimas de una trata”, concluye tras decir que está harta de ver cómo se actúa siempre de la misma forma, sin avanzar ni un paso.

Lo equipara a las víctimas de violencia de género y sostiene que, “sobre papel, todo son ayudas, pero a la hora de la verdad no sirven de nada: no solo no se combate el número de víctimas sino que, además, cada vez hay más”.

‘Feminacis’

En la misma línea se manifiesta Martina, otra prostituta de lujo de Barcelona, que concluye: “Las feminacis de izquierda y sus campañas me tienen aburrida y asqueada”. Lamenta que se meta en el mismo saco la prostitución y las víctimas de violencia de género, algo que define como “terrible”.

“Es el mundo al revés, estas campañas tendrían que servir para concienciar y en realidad se están utilizando para erradicarnos”, dice.