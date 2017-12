Juguetes para ejercer el derecho a decidir

I tu, jugues en català?. Este es el título de la campaña que en 2013 puso en marcha el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de promover la compra de juguetes en lengua catalana y que, de cara a esta Navidad, alcanza los cerca de 750 artículos lúdicos en el mercado. Entre ellos, una novedad: un juego de mesa que, bajo el nombre Som el que decidim, va dirigido a niños mayores de cinco años para que entiendan la situación social, económica y política que atraviesa Cataluña.



El objetivo del juego pasa por “ejercer el derecho a decidir”. Así lo anuncia en su página web la empresa que comercializa el producto, Singular Games: “¿Conseguiréis un triunfo para la democracia para que los catalanes y catalanas podamos decidir nuestro futuro? ¿O durante la partida se romperá la cohesión social imposibilitando el procés?”, divulga en su portal.

Las debilidades autonómicas

“El país está inmerso en un gran callejón. Las ansias democráticas de la mayoría se estrellan con la legislación del Estado. La ciudadanía clama para poder decidir y se organiza para conseguirlo”, promulgan desde Singular Games. El juego insta a descubrir las “debilidades de 34 años de autonomía”, a “experimentar las dificultades y fortalezas para celebrar la consulta”, “escoger entre cohesión social o recortes”, vivir “las posibles relaciones entre Cataluña y España” y “sentir los efectos de la unión o desunión de un pueblo”.





Y el juego finaliza, según sus instrucciones, cuando se da alguno de los tres escenarios siguientes: celebración de una consulta; la Generalitat “intervenida por el Estado español” --“cuando la Generalitat o un ciudadano no puede pagar los impuestos y, en consecuencia, se produce la bancarrota o la fractura social, que comporta que la Generalitat sea intervenida por el Estado”--, y la declaración unilateral de independencia --el Estado español no puede cumplir con el pago indicado por el dado o por una carta y, en ese momento, se pone en evidencia su debilidad económica, es intervenido por la Unión Europea y automáticamente el Parlamento de Cataluña proclama una DUI”.





Globos terráqueos en catalán, juegos de mesa como El crack casteller y el cap de colla --preguntas y respuestas de temática castellera y juego de cartas en torno a esta tradición, respectivamente--, el ‘Victus-Barcelona 1714’ --inspirado en la novela histórica de Albert Sánchez Piñol que narra la guerra de Sucesión y el asalto a Barcelona el 11 de septiembre de 1714--, son otros de los artículos puestos a la venta en el marco de esta campaña.

Críticas al Gobierno balear

Una iniciativa, la impulsada por el CPNL, a la que recientemente se ha sumado el Gobierno balear y contra la que no han tardado en difundirse severas críticas en las redes sociales: “Que jueguen en catalán, pero si les hablan en español que hagan como que no entienden o lo contesten en inglés, pero nunca en español. Ese es el problema, no que promováis el catalán sino que intentéis hacer desaparecer el catalán en toda Cataluña. Sois nazis”, recriminan en Twitter.

Hasta un total de 17 fabricantes se han adherido hasta el momento a la campaña, a la que se han sumado 426 establecimientos de venta. Está previsto, además, que esta Navidad se repartan 195.000 cartas a los Reyes en catalán y se organicen más de treinta actividades en esta lengua. Y en cuanto a los juguetes, el catálogo abarca casi 750 artículos.



Desde que la Generalitat puso en marcha la medida, las cifras no han parado de crecer hasta el punto de firmarse, el pasado mes de julio, un acuerdo entre los departamentos lingüísticos de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana para extender la medida.

Sensibilizar a los padres sobre el uso de la lengua

“El juego es muy importante en el desarrollo de la persona”, subrayan desde el CPNL, y aseveran que en este ámbito el catalán “aún debe recorrer un largo camino”. Por ello, pretenden que esta campaña contribuya a potenciar su uso en el sector del juguete: “Muchas de las acciones que se han llevado a cabo tienen como finalidad sensibilizar a padres y madres y ludotecas sobre la importancia de promover el uso del catalán en los momentos de ocio”.



En Cataluña, más de 400 tiendas dan apoyo a la campaña. Los establecimientos adheridos se identifican con una pegatina roja y adoptan el compromiso de hacer visibles los juegos y artículos que incorporen el catalán.