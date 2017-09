La Porca

Un acogedor local en Poble Sec (Barcelona), llevado por un dinámico tándem madre e hijo, que hace honor a su nombre sirviendo honrados platos de este animal sublime al que deberíamos mimar, respetar y honrar como se merece: el cerdo. La materia prima de La Porca es de primera calidad y de km 0. El bocata de porchetta es de los mejores de Barcelona, por no decir el mejor: cerdo asado a fuego muy lento durante horas, con pesto rojo, cebolla y reducción de vermut y excelente pan de coca (Concept pà). Algo que no te puedes perder es un tartar de fuet con miel de caña, pepinillos agridulces, pasas y mostaza que es un hallazgo de puro vicio. Además de varios derivados de este noble animal del que se aprovecha todo, en la carta de La Porca también se pueden encontrar una excelente burrata de Can Luc, fantásticas croquetas, una hamburguesa muy respetable y hasta mejillones con leche de coco. Atención esmerada y precios ajustados.