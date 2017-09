'Until the hunter', de Hope Sandoval and the Warm Inventions

El título hace referencia al dicho africano "hasta que el león no cuente la historia, la historia de la caza la contará el cazador". Hope Sandoval posee una de las voces mas sensuales y personales de la historia del pop, y las preciosas canciones de este disco son una inmejorable compañía para este fin de verano: prueben a escuchar sin emocionarse la preciosa canción 'Let me get there' que canta a dúo con Kurt Vile.