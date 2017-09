'Un corazón en invierno', de Claude Sautet (1995)

Con Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil y André Dussollier. ¿Por qué recomiendo esta película del año 95? Porque me parece una de las películas mas románticas que he visto nunca. Porque me parece que Claude Sautet era (murió en el 2000) un director y guionista de una delicadeza e inteligencia inigualable. Porque ninguno de los grandes actores que la protagonizan estuvieron tan ajustados y conmovedores ni antes ni después. Porque hay que revisar películas que nos descubren facetas escondidas del alma humana. Porque es una película sobre los espejismos del amor, sobre ese momento de cristalización y ansia y hambre de conexión que a veces, muchas veces, conduce a callejones sin salida porque atribuimos a ese esquivo “otro” cosas que sólo están en nosotros. Porque, créanme, es una gran película. Una película que me hubiera gustado dirigir.