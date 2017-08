A evitar

Los bufets libres deberían estar prohibidos. Sí, ya sé que hay muchas otras cosas mucho más importantes que también deberían estarlo, pero en esas otras cosas no te encuentras de repente con un plato con sandía, queso de cabra, ensaladilla alemana, una mazorca de maíz, rape con almejas y tartaletas de algo que no se sabe qué es. Y luego te sientes triplemente culpable porque nada era realmente bueno, has tirado la mitad y la sandía (que no sabes por qué la pusiste) te está repitiendo hasta el día siguiente.