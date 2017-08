'Nadie quiere la noche', de Isabel Coixet

Voy a barrer para casa con desfachatez y alevosía. Si quieren librarse de estos calores inhumanos, vean mi película Nadie quiere la noche, con Juliette Binoche, Gabriel Byrne y Rinko Kikuchi. No sé si les gustará o no, pero el calor se lo quita seguro. Y pasarán frío aunque no quieran.