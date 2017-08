Helado de wasabi

Hoy no voy a recomendar un restaurante sino un producto que me tiene fascinada y del que hago acopio cada vez que paso por el Lidl. Y lo recomiendo porque hay establecimientos donde ya no lo tienen, así que, por favor, ésta es una súplica para que lo mantengan en stock aunque la campaña de productos asiáticos se haya acabado. Se trata del helado de wasabi. Es una pasada. Es dulce, aunque no mucho, con el toque justo de picante del wasabi, no demasiado calórico (comparado con cualquiera de Ben and Jerry's o La Jijonenca) y altamente adictivo. Además, se puede usar para aderezar el tartar de atún o salmón o mezclado con frambuesas o fresas. Yo lo he probado hasta con anchoas, pero ya entiendo que es cosa mía. O solo. Es bueno de verdad. Y cuesta 2,80 euros la tarrina. La gama también incluye helado de sésamo negro y helado de judías rojas. Los dos están muy logrados también. Pero el de wasabi es otro nivel. Señor Lidl, ¡haga algo! (No, no me pagan por recomendar este producto).