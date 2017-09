Detenidos 16 altos cargos de la Generalitat en la macrooperación contra el 1-O

Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insta al Govern a "no llevar a Cataluña a situaciones que no merece la pena vivir" a través de "la desobediencia y el desacato", y considera que "hay muestras evidentes" de que el referéndum secesionista "no se va a celebrar"