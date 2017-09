“Trae a tu abuelo a votar”: la campaña 'indepe' que señala al disidente

“Llama a los padres, abuelos y nietos, ayúdanos a localizar su colegio electoral y asegúrate de que se podrán desplazar”. “Haz una lista con todas las personas que crees que no irán a votar por alguno de estos motivos: tienen miedo, dudas o no son independentistas”.

Este es el llamamiento que los activistas del independentismo hacen a través de la campaña “7 pasos 7 votos” y a la que se ha sumado, entre otros dirigentes políticos, la secretaria primera de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Anna Simó. “Cada uno de nosotros debe llevar a siete compañeros a votar: participación y movilización masiva y ¡a ganar!”, ha dicho la dirigente republicana.

Esta campaña, que se ha hecho extensiva a los colegios, forma parte de la táctica del cerco a los locales donde supuestamente se puede votar el 1-O, según consta en las listas distribuidas por la Generalitat en una web, cerrada por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una táctica que lideran la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que ha instado a los defensores del referéndum a acudir el domingo a los colegios dos horas antes de la hora de apertura —nueve de la mañana— ante la previsible presencia de los cuerpos policiales.

El objetivo es doble. Por un lado, visualizar una resistencia pasiva ante el "acoso" judicial y policial. Y, por otro, formar las mesas electorales —presidentes y vocales— en el supuesto de que las tarjetas censales no lleguen a tiempo. El Govern asegura que ya se han enviado las notificaciones, aunque no se ha concretado. La ley del referéndum establece que, en caso de que no se pueda hacer el sorteo de los miembros de la mesa, la formarán los primeros votantes que lleguen a las sedes electorales.

Aunque los Mossos d’Esquadra ya han empezado a acudir a los centros escolares y no se descarta que sean precintados, pues así lo ha dictaminado la Fiscalía, las entidades independentistas abogan por una gran movilización en las calles. De ahí que, a través de las redes sociales, carteles y folletos, se estén dando instrucciones a los simpatizantes secesionistas para que intenten convencer a sus conocidos de la necesidad de votar masivamente el 1 de octubre. La participación es fundamental para obtener legitimidad internacional.