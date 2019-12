9 min

Ahora he estado en un congreso sobre autoficción y literatura confesional y casi todos los escritores comentaban cómo la publicación de sus novelas sobre sus propias vidas, la revelación de traumas y secretos familiares, afectó y desagradó a los parientes y perdió a los amigos, como en el famoso caso de Knausgard, el autor de Mi vida, que parece que anda por la calle y va viendo cómo sus seres queridos cambian de acera.

Había un tal López Algo en el congreso que reconoció algo chocante: que solo después de publicar su libro Mi padre y yo comprendió que por culpa de su egoísmo y ceguera que le impidieron pensar en las consecuencias de su escritura, había destruido las relaciones de su padre con sus hermanos. Escuchándole pensé que eso ha de ser una carga moral difícil de sobrellevar y que López Algo debía de sentirse abrumado por la culpa pero que la sobrellevaba con viril impavidez; pero luego, cuando una chica del público le pidió consejo sobre qué hacer con la novela que acababa de escribir porque si la publicaba le dolería mucho a su madre, López Algo le recomendó que tirase adelante, que lo primero es la libertad creativa y la literatura. Y los demás congresistas le daban la razón. Me quedé pasmado. Parece que en ciertos ambientes la literatura se erige en valor absoluto, dogma moral al que se deben someter todos los demás valores, como antes a la voluntad de Dios (“Ama a Dios y haz lo que quieras”) o entre los comunistas a las decisiones del Partido, que no puede equivocarse, como emanación que es del pueblo.

Hay en todo esto algo que me parece sórdido pues hermana al narrador con el espía, con el delator de los suyos, si bien no ante la policía o los tribunales de justicia, ante otro tribunal que también es poderoso.

Pienso en La tía Julia y el escribidor, obra maestra, monumental, de Vargas Llosa, que tanto disfruté las dos veces que la he leído, pero que dañó a la tía Julia real. Pero no quiero ahora pensar mucho sobre estos temas, por interesantes que sean… ni teorizar una posición, ni emitir un juicio. En los recesos del congreso de escritores, y por las noches, en la cama, estuve leyendo por casualidad la primera novela de una autora mexicana, María del Valle, llamada La vida que no vivimos (Bonilla Artigas editores 2019, Ciudad de México), que me parecía una respuesta por elevación a estas cuestiones sobre las que, como acabo de decir, me da pereza teorizar. Es una novela de gran alegría y desparpajo.

A María del Valle le gusta el difunto cantante español Manolo Tena (1951-2016), referente del rock español de los años 80, bien conocido entre nosotros por su disco “Sangre española” y por la canción “A ninguna parte” que sonaba en la última película de Berlanga, París-Tombuctú, película que en efecto no iba a ninguna parte, pero eso sí, iba estrepitosamente. Cantaba Tena: “Ahora que he perdido mi último descarte / a la gran partida / me queda la huida / a ninguna parte”, y al espectador se le partía el corazón. Sobre todo, recordando que como es público y notorio Tena falleció cuando tras muchos esfuerzos ya se había rehabilitado de adicciones devastadoras.

A María del Valle, decía, le gustaba todo de Manolo Tena: su aspecto, su carácter serio, sus canciones. Le gusta hasta el extremo de inventarse una vida con él –eso es la novela--, una vida verosímil gracias a los datos de su vida pública, entre los que se inserta ella, que le conoce fortuitamente cuando va a Madrid (desde Ciudad de México) para pasar unos días con su hermana. Se da la feliz casualidad de que Manolo está sin pareja, congenia con la simpática mexicana, van juntos al Prado, al museo Sorolla, al estudio de grabación, a los conciertos, hablan, se explican, discuten, etc. Se enamoran. Es gracioso cómo se recrea la autora, o su alter ego Elisa, en su primer abrazo: “Me dejo hacer, me bajas un tirante y luego el otro, comienzas a besarme en medio de los pechos, me desabrocho el brasier y lames cada uno de los frutos que te ofrezco…” En fin, que se lo pasan fenomenal juntos hasta el triste fin en el hospital, y mientras tanto se reproducen los versos de algunas canciones de Tena, que no fue letrista excepcional como cree María pero tampoco era execrable. Digamos que tenía algunos aciertos.

Lo más gracioso de la amena novela de María del Valle es que en realidad está escrita por diversión, como un canto a la alegría y a la fantasía, “porque tenemos la posibilidad de cambiar y de hacer algo mejor”, y que todo es pura invención, pues es notorio que la autora jamás conoció a Tena. La veo como una adelantada de un nuevo género que practicaba por ejemplo José Luis de Vilallonga que consiste en lo contrario del borrado de personajes que acompañaban a Stalin en las fotografías: se trata de que el autor se inserte en lugares distinguidos y en compañía de grandes hombres con los que no estuvo jamás.

Hay ejemplos notorios del género literario del insercionismo. Casi todas las autobiografías “serias” en realidad lo son. Yo una vez hice un modesto experimento del que me quedé razonablemente satisfecho, insertándome fraudulenta pero muy convincentemente en unas conversaciones entre dos grandes escritores, extraídas del Borges de Bioy. (Lo publiqué en El País y creo que también en Barcelona museo secreto.) Íbamos Borges, Bioy y yo, subiendo por la rambla Cataluña después de una tarde de lluvia y los tilos emanaban una fragancia dulce y mareante. Conversábamos sobre la literatura y la vida, me daban bastante la razón, nos despedíamos a la puerta de su hotel y en el último párrafo me telefonearon por la noche desde su habitación para decirme que les había encantado un libro de cuentos mío que yo les había regalado. “¡Sos un gran cuentista, Ignacio!”, me dijo literalmente Borges.

Por cierto que algunos lectores del diario no notaron la impostura y en sus blogs me reprocharon, muertos de envidia, que me “jactase” de haber conocido a Borges y a Bioy. Consideraban que seguramente había exagerado el grado de nuestra familiaridad. Sospechaban que si Borges me elogió fue por pura cortesía. En fin, se tomaron el artificio literario al pie de la letra. No entendieron mi homenaje a La Invención de Morel. La vida que no vivimos de María del Valle es también un homenaje, a Morel y a Tena, y por cierto que más divertido que las ponencias del congreso.