Fútbol e independencia: los clubes toman partido en la situación de Cataluña

A estas alturas de la película, resulta prácticamente imposible querer separar política y deporte en relación a la situación que se vive en Cataluña. En algunos casos, tiempo atrás, se intentó pero hoy ya se considera una quimera. Bien sea por la propia voluntad de los clubes, en determinados casos impulsados por el afán de protagonismo de sus directivos, o por las coacciones recibidas por aficionados, las principales entidades deportivas catalanas se han visto en la forzosa coyuntura de tomar partido hacia un lado u otro, viendo que mantenerse al margen era considerado por muchos como síntoma de acobardamiento o de nula empatía hacia la ciudadanía.

En un repaso de los clubes catalanes que compiten en las principales categorías, de Primera División hasta Segunda B, nueve de los trece participantes han mostrado su postura favorable al derecho a decidir mientras que tan solo cuatro, RCD Espanyol, Nàstic de Tarragona, Cornellà y Badalona, se han mantenido al margen a pesar de las múltiples protestas y presiones que han recibido durante las últimas semanas por determinados sectores de sus aficiones o incluso algunos organismos catalanes.

Unidos en el Pacto por el Referéndum

Echando la vista a los cinco clubes que militan en Primera y Segunda División A, sin contar al Barça B ya que forma parte de la institución azulgrana, tres entidades han dejado clara su postura favorable al 1-O y dos de ellas, Barça y Reus Deportiu, se adhirieron al conocido Pacto Nacional por el Referéndum dejando así patente cuál era su postura.

El club reusense, que desplegó una senyera gigante en su encuentro ante el Osasuna, se sumó al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y también al mencionado Pacto Nacional por el Referéndum, donde también se encuentra el FC Barcelona desde el pasado 6 de mayo.

Tan solo RCD Espanyol y Gimnàstic de Tarragona decidieron mantenerse al margen de la situación, reafirmando así su posicionamiento de clubes apolíticos donde lo más importante recae en el ámbito estrictamente deportivo. El club blanquiazul expresó a través de un escrito que la decisión surgía al "entender que hoy ser valiente es no atizar el conflicto en la sociedad catalana y entre pericos".

Un domingo complicado

Más allá de la controversia generada en relación al encuentro entre el Barça y Las Palmas, con la posterior decisión de la junta azulgrana de disputarlo a puerta cerrada a pesar de las peticiones que solicitaban su no comparecencia sin importar la posible posterior sanción, la jornada del domingo fue altamente complicada en el ámbito deportivo.

Mientras la Federación Catalana de Fútbol (FCF) decretaba a las dos de la tarde la suspensión de los partidos que debían disputarse ese día (casi 400 partidos se vieron afectados por la decisión), los principales clubes catalanes sí afrontaron sus respectivos compromisos de liga al formar parte de competiciones que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Entidades como el Peralada, actual filial del Girona FC, solicitó la suspensión de su encuentro ante el Badalona, un hecho que finalmente no se produjo y que generó malestar en la entidad. Sin realizar el habitual seguimiento del duelo en Twitter como señal de protesta, y tras la conclusión del choque, durante la rueda de prensa del técnico Arnau Sala, el club emitió un comunicado donde expresó: “No tenemos ganas de hablar de fútbol. Si llega a ser por el club, este partido no tendría que haberse disputado. Debido al lamentable ataque que han recibido nuestro país y nuestras instituciones. Hubiésemos preferido estar con nuestra gente y no en un campo de fútbol”.

El único encuentro que sí acabó suspendido fue el derbi catalán de Segunda División entre Nàstic y Barça B. Minutos antes del inicio, con las alineaciones confirmadas y todo preparado para iniciar la contienda, el club tarraconenses confirmó el aplazamiento del choque debido a la falta de efectivos de los Mossos d’Esquadra en una situación donde la seguridad en el Nou Estadi de Tarragona no estaba garantizada.

La senyera, protagonista en España

De las tres principales categorías donde los clubes catalanes compiten con conjuntos del resto de España, es en el grupo 3 de la Segunda División B donde Cataluña cuenta con más representación con la participación de hasta siete conjuntos. En dicha categoría, el foco mediático ha centrado la atención en el Lleida Esportiu.

El club de Terraferma intentó sin éxito en hasta dos ocasiones jugar con la camiseta de la senyera; ante el Saguntino y, posteriormente, el Ontinyent. La reiterada negativa de la RFEF impidió al cuadro catalán llevar a cabo una iniciativa que tuvo repercusión en toda España.

Siguiendo en la categoría, Olot, Llagostera, Peralada, Sabadell y el propio Lleida son los clubes que han mostrado su apoyo al derecho a decidir y se han posicionado a favor a través de diferentes comunicados. De dicha categoría, solo Cornellà y Badalona se han mantenido al margen al entender que dentro de su masa social existen diferentes posturas sobre la situación que se vive en Cataluña.

Unanimidad el 3-O

Donde sí existió unanimidad fue en la decisión de hacer un impasse en las actividades deportivas este martes, 3 de octubre. Con motivo del parón general convocado, los 13 clubes mencionados anunciaron a través de respectivos comunicados su voluntad de modificar el plan de trabajo y dejar sin actividad a sus equipos de fútbol base.

El Espanyol y el Lleida anularon los actos programados para el martes. El club blanquiazul tenía prevista la presentación de todos sus conjuntos en el RCDE Stadium y los de Lleida iban a realizar la fotografía oficial de la primera plantilla, en una jornada donde el fútbol catalán se detuvo y halló el único momento de cordialidad y unanimidad en relación a la tensa situación que vive Cataluña.