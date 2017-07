Qué se debe hacer cuando llaman de un número desconocido

¿A quién no le han llamado alguna vez desde algún número desconocido? Las llamadas entrantes o perdidas sin conocer el interlocutor son comunes. Los problemas aparecen cuando la llamada se vuelve insistente, o tiene un precio, o implica una amenaza.

Según cuál sea el caso, los pasos a seguir varían. Las soluciones van desde bloquear el número mediante una app, hasta presentar una denuncia en la policía.

Apoyo moral al cliente

Las compañías de teléfonos poco pueden ayudar ante estas situaciones. Desde la empresa Orange aseguran que “las compañías telefónicas no pueden (ni deben) controlar qué contactos son los adecuados para sus clientes. Es el cliente el que debe decidir con quién quiere o no comunicarse y la forma en la que quiere hacerlo”. Fuentes de la empresa explican que el cliente “tiene a su disposición” mecanismos para evitar y bloquear llamadas no deseadas, pero no especifican cuáles son.

En relación a la posible acción de la empresa frente al pedido de un cliente de identificar un número indeseado, desde la dirección de comunicación de Orange, Pilar Serrano declara: “Cuando se identifican proveedores o numeraciones que hacen un uso inadecuado de las comunicaciones, procedemos de la forma establecida con la autoridad competente (ya que no podemos bloquearlos a nuestra discreción), de forma que no puedan perjudicar a nuestros clientes”.

'Apps' para bloquear números

Para evitar las molestas llamadas sin necesidad de intermediarios, hay aplicaciones para identificar o incluso bloquear al emisor. La app TrapCall revela la identidad de quien llama, y permite crear una lista negra de números no deseados. TrueCaller es una aplicación para cuando ya se conoce el número, y permite identificar cuántas personas lo han buscado antes.

Contactive (creada por un español, Iñaki Berenguer) sirve para identificar números desconocidos: puede revelar más de 600 millones de números. Lo que hace es automatizar y agilizar una búsqueda que cualquier usuario podría hacer, solo que se lo facilita y le ahorra el tiempo. Para saber de dónde proviene la llamada —su ubicación geográfica— está Whoscall, que permite además bloquear el número, no solo para llamadas sino también para mensajes de texto.

Amenazas o estafas

Cuando una llamada se convierte en una amenaza o bien implica una estafa (en caso de que se esté cobrando al receptor sin que lo sepa), es cuando se debe dar aviso a la policía. Desde la Guardia Civil explican que solo en estos casos es posible presentar una denuncia, y allí entonces se hace necesario iniciar una investigación.

Una vez interpuesta la denuncia, la Agencia Española de Protección de Datos tiene un mes de plazo para aplicar los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Estos derechos —muchas veces desconocidos— permiten al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos sometidos a tratamiento, corregir errores que hubiera en los mismos, y hasta permiten que dejen de usarse informaciones personales.