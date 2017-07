El cine Phenomena

Hoy quiero recomendar un cine de Barcelona donde ver películas, cualquier película, es un auténtico placer: el cine Phenomena. Unas butacas fantásticas, una proyección y un sonido sublimes hacen que incluso películas que a mí no me interesan especialmemte consigan dejarme pegada a la pantalla. Su programador y dueño, Nacho Cerdá, sabe lo que se lleva entre manos y este verano ha programado por las mañanas 'El gatopardo': arrellanarse en una butaca del Phenomena un viernes por la mañana, dejando atrás a las hordas de turistas que pugnan por entrar en la Sagrada Familia, y disfrutar de cada fotograma de la película de Visconti en todo su esplendor, no tiene precio.