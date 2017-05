Comer en NYC

Russ and Daughters Cafe: los mejores huevos benedict de NYC. Hace cuatro años los propietarios del legendario establecimiento Russ and Daughters (en el Lower East Side) donde la gente hace cola para comprar salmón, arenques y anchoas españolas además de bagels y cream cheese (¡diez variedades!), abrieron este simpático restaurante que conserva la estética de la casa madre. Sirven especialidades judías y se puede desayunar desde huevos con caviar auténtico por 200 dólares hasta los clásicos benedict por 16. No he probado el caviar de Russ and Daughters (¡todavía!) pero sí los benedict que sirven encima de un brioche con un perfecto equilibrio entre el salmón, las espinacas y la salsa holandesa. No admiten reservas y hay una cola continua en la puerta, pero a partir de las 7 de la tarde hay mucha menos gente.