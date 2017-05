'Pleasure', de Feist

Diez años después del ubicuo disco de Feist 'The reminder', que sonaba en todas en todas las fiestas, tiendas y anuncios del planeta, la cantante canadiense lanza 'Pleasure', un disco mas maduro, menos juguetón, con letras que muestran que la cantante ha vivido, ha sobrevivido y ha madurado. Su voz, sin dejar de tener el timbre dulce que la caracterizaba, tiene ahora un poso de melancólico desencanto: escuchen 'A man is not his song' o 'Baby be simple'.