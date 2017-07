A evitar

¿Hace falta adoptar un tono arrabalero, rufianesco, soberbio, despectivo y prepotente para decir las cosas en el Congreso de los Diputados? No. Y esa pose, aunque profesionalizada por algunos, no es patrimonio de un solo partido sino que es ya un lugar común. Se puede decir lo que se quiere decir sin dramatizar, sin insultar y sin pitorreo. Unos cursillos de dialéctica, ética, declamación y maneras no les vendría mal a los que nos gobiernan. Y a unos cuantos más.