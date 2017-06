‘The art life’ y el regreso de 'Twin Peaks', de David Lynch

'The art life' intenta y no siempre consigue asomarse a la mente profundamente (y gozosamente) perturbada del director David Lynch, pero es un buen acompañamiento para sumergirse en el infierno delirante del nuevo 'Twin Peaks'. Voy por el tercer capítulo y puedo afirmar que a) Kyle MacLachlan es el actor de la historia del cine que mejor sabe mirar sin pestañear; b) Me acojono cada vez que veo un enchufe en la pared; c) No puedo contener la hilaridad cuando veo a Lynch haciendo de director del FBI; d) La cafeína, los donuts y los conejitos de chocolate están infravalorados, y e) Si Lynch no existiera, habría que inventarlo.