'Trilogía del surf', de Willy Uribe

A mí me fascina el surf de una manera completamente irracional: nunca me he subido a una tabla y las olas me dan producen pavor, pero mi mente enferma, cuando veo imágenes de surferos, me puede transportar a la plancha y cabalgar en el mar como si tal cosa. Willy Uribe es un escritor que describe y te hace vivir la sensación de surfear como nadie, y estas tres soberbias narraciones se devoran compulsivamente: surf, intriga y existencialismo. Si John Milius siguiera dirigiendo, ya tendríamos adaptación cinematográfica. Apasionante.