'Los demás'

Como muchos amables lectores me reprochan que no recomiendo a cantantes en español, hoy voy a a hacerlo con 'Los demás', del sin par Alberto Cortez. Sé que muchos de ustedes recordarán al argentino Alberto Cortez como al cantautor de 'Cuando un amigo se va' o 'Los ejes de mi carreta' en los años sesenta. Yo no había vuelto a escucharle hasta el otro día en un taxi, donde estaba sonando la milonga, desconocida para mí, 'Los demás'. Y debo confesar que la letra me dejó pegada al asiento del taxi: "Las verdades ofenden si las dicen los demás, las mentiras se venden, cuando compran los demás, somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás... Y olvidamos que somos los demás de los demás". Ahí lo dejo.