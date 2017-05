A evitar

Lo políticamente correcto: ha llegado un momento en que ya no se puede decir "esto me parece horroroso" porque algún colectivo se va a ofender y montar algún cirio en las redes sociales o, lo que es peor, en los juzgados. Una cosa es atacar de manera violenta con insultos y otra decir simplemente "esto no me gusta". A mí no me gusta ni el ajo ni el bacalao, pero quiero poder decirlo sin que los cultivadores de ajo o los pescadores noruegos se ofendan y me linchen. Tampoco soporto a Coldplay, pero eso es otra historia.