A evitar

Las revistas femeninas cuyos redaccionales de moda están centrados en: a) modelos esqueléticas que ponen cara de que algo no les huele bien; b) modelos esqueléticas en localizaciones remotas rodeadas de indígenas a modo de elementos decorativos, o c) modelos esqueléticas luciendo vestidos de 3.000 euros y sandalias de 1.500 euros que sólo pueden comprar señoras millonarias no esqueléticas de 70 años.