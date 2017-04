'El fin de la comedia', con Ignatius Farray

Las dos temporadas de la singular serie que emite Comedy Central 'El fin de la comedia' no tienen desperdicio. El actor tinerfeño Ignatius Farray y los directores y guionistas Miguel Esteban y Raúl Navarro han creado un tono absolutamente único en el maltrecho paisaje de la comedia español, bebiendo en las fuentes de Louis CK, pero también siendo tremendamente originales. Ignatius es un cómico de mediana edad, sufridor, autocrítico, temerario, triste, optimista, demencial, que chupa pezones en sus espectáculos, no cree merecer ninguna de las cosas buenas que le pasan y contempla la vida con el descreimiento y el humor negro del inmenso protagonista de 'La conjura de los necios'. "Tengo 42 años y les quería decir simplemente que es una edad no muy avanzada, pero te empiezan a pasar mierdas...".